Les 100 ans de Bergman

Flagey et la Cinematek fêtent ensemble ce qui aurait été le centenaire du légendaire réalisateur suédois. Pour l’occasion, le mois de novembre proposera une courte rétrospective ainsi qu’un cours d’analyse.

Né en 1918 à Uppsala, Ingmar Bergman est considéré comme l’un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Il n’aura de cesse de repousser les limites de son art en abordant des sujets comme la famille, le couple, la mort ou l’absence. Bergman s’est beaucoup inspiré du théâtre pour créer son style unique et frontal, à la grande finesse psychologique. On dit de son cinéma qu’il explore l’âme humaine comme jamais alors et jamais depuis. Le réalisateur a remporté, au cours de sa carrière, de nombreux prix prestigieux comme l’Ours d’Or, le Lion d’Or, l’Oscar du meilleur film en langue étrangère mais aussi le Prix du Jury à Cannes. Bergman est décédé il y a un peu plus de 10 ans sur son île de prédilection, Fårö.

La Cinematek et Flagey lui rendent hommage durant les mois d’octobre et novembre avec une belle programmation.

Programmation

Du 18 octobre au 22 novembre : A travers le miroir

Du 29 octobre au 29 novembre : Persona

Du 2 au 23 novembre : Une passion

Le 12 novembre : Scène de la vie conjugale

Du 14 au 28 novembre : Fårö, mon île

Le 27 novembre : Fårödokument + cours d’analyse