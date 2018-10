“Léopold, roi des Belges” : de prince mélancolique à souverain puissant

Le film franco-belge de Cédric Vandresse raconte l’histoire du roi savant, Léopold I, le premier roi des Belges.

En 1830, Léopold, un jeune prince mélancolique allemand est placé à la tête du royaume de Belgique. La mission du jeune monarque est de construire les fondations de la toute nouvelle nation et maintenir la paix en Europe. Il devra se confronter à Guillaume II, Roi des Pays-Bas, qui ne cesse de vouloir mettre la main sur la Belgique mais parviendra à s’imposer et faire de son royaume la seconde puissance économique au monde. Après la mort de son premier fils, Léopold se réfugie dans l’apprentissage et deviendra très vite “le roi savant”. Il ne verra pas son second fils grandir et se consacrera entièrement à son pays et à la bonne entente entre les différents royaumes européens. Léopold II sera adoré de son peuple, dit-on, mais pas de son fils, qui nourrira une haine et une frustration qui sera révélée au grand jour quand il prendra la couronne.

Ce court métrage d’animation expressément décalé et humoristique célèbre le premier souverain de Belgique. On peut regretter cependant que certains éléments historiques ne soient pas évoqués. Par exemple, si c’est son fils qui porte la responsabilité de la colonisation belge et des atrocités liées à cette dernière, c’est bien Léopold Ier qui a fondé la Compagnie belge de colonisation et qui projetait de créer des colonies en Amérique centrale afin d’étendre ses richesses. Le monarque n’était pas aussi humaniste qu’évoqué mais le film d’animation est tout de même un bon outil éducatif pour défricher une partie de l’histoire de la Belgique.

Le film a été produit par la société de production namuroise Mad Cat et racheté par Arte.

“Léopold, roi des Belges” (2018) de Cédric Vandresse est à visionner sur Arte ou ci-dessous :