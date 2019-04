Leonardo DiCaprio en négociations pour jouer dans le prochain film de Guillermo Del Toro

Once Upon A Time… In Hollywood - Bande-annonce Teaser VOST - 21/03/2019 Rendez-vous le 14 août au cinéma. Un film réalisé par Quentin Tarantino. Avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Facebook : https://www.facebook.com/OnceUponATimeInHollywood.LeFilm Twitter : https://twitter.com/SonyPicturesFr Plus d'info sur http://www.sonypictures.fr