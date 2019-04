Léa Seydoux, Rami Malek et Ralph Fiennes confirmés aux côtés de Daniel Craig dans "Bond 25"

La production du prochain James Bond a enfin levé le voile sur le casting de ce nouvel opus attendu pour 2020. Daniel Craig retrouvera Ralph Fiennes, Léa Seydoux et donnera la réplique pour la première fois à Rami Malek, oscarisé pour son rôle de Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody". Si l'intrigue n'a pas été dévoilée, la production a dévoilé que le tournage s'était déroulé en Jamaïque, en Norvège, à Londres et en Italie.

Des destinations cultes

Si plusieurs rumeurs annonçaient déjà la créatrice de "Killing Eve" parmi les scénaristes, Phoebe Waller-Bridge a bien été confirmée à l'écriture de ce 25e opus aux côtés de Neal Purvis et de Robert Wade. Pour le moment, l'intrigue est encore tenue secrète mais l'histoire se déroulera entre la Jamaïque, la Norvège, Londres et l'Italie. Des destinations déjà exploitées dans les précédents volets à l'image du tout premier opus de la saga : "James Bond 007 contre Dr No", sorti en 1962.

Le seul indice révélé est que l'histoire de "Bond 25" débutera alors que l'agent James Bond sera en vacances en Jamaïque.