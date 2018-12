Léa Seydoux de retour dans "James Bond"

L'actrice française reprendrait son rôle du Dr. Madeleine Swann dans la 25e aventure de l'agent secret britannique qui se tournera au printemps prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme Baz Bamigboye du journal anglais Daily Mail.

Léa Seydoux participera-t-elle pour la deuxième fois à un James Bond ? Selon le journaliste Baz Bamigboye, la Française de 33 ans aurait été rappelée par l'équipe, à la demande de Daniel Craig et du nouveau réalisateur Cary Joji Fukunaga, qui aurait fait en personne ces confidences au journal anglais.

Après "Spectre" de Sam Mendes, sorti en 2015, l'actrice reprendrait son rôle du Dr. Madeleine Swann, auprès de Daniel Craig qui enfilera son costume de 007 pour la dernière fois peut-être. Cary Joji Fukunaga aurait par ailleurs confirmé le retour de Ralph Fiennes, Ben Whishaw et Naomi Harris dans leur rôle habituel, à savoir M, Q et Moneypenny.

Encore sans titre, ce 25e James Bond, dont le tournage débutera en mars prochain, sortira en salles le 12 février 2020.

Léa Seydoux est, avec Marion Cotillard, l'une des ambassadrices du cinéma français les plus sollicitées à l'étranger. Elle a déjà tourné avec Quentin Tarantino ("Inglorious Basterds"), Ridley Scott ("Robin des Bois"), Woody Allen ("Minuit à Paris"), Yorgos Lanthimos ("The Lobster") et Xavier Dolan ("Juste la fin du monde").

Après "The Grand Budapest Hotel", l'actrice s'apprête à retrouver Wes Anderson pour "The French Dispatch", un film qui se déroulera en France après la Seconde Guerre mondiale. Natalie Portman, Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray et Mathieu Amalric lui donneraient la réplique.