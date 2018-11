Le Wu-Tang Clan célèbre les 25 ans de son premier album avec un documentaire

Le légendaire groupe de rap américain fêtera le vendredi 9 novembre le 25e anniversaire de son tout premier album à travers le documentaire "For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang (36 Chambers)", rapporte Pitchfork.

Réalisé par Shomi Patwary, à qui l'on doit certains clip de Jaden Smith ou Beyoncé, ce documentaire reviendra sur la genèse du premier opus de la formation, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", sorti en 1993.

Visible le 9 novembre sur YouTube, "For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang (36 Chambers)" explorera chaque titre de l'opus et fera intervenir des artistes influencés par ses vétérans comme A$AP Rocky, A$AP Ferg et Joey Bada$$.