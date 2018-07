"Le web, un peu, beaucoup, à la folie" : à quel point faut-il adhérer aux avancées ?

Le documentaire visible sur Arte est un état des lieux du progrès : entre fantasme, réalité, dangers et bienfaits du tout-connecté.

Les technologies du numérique poussent toujours plus loin les avancées. Les intelligences artificielles connectées facilitent le quotidien de plus en plus de foyers, notamment en Allemagne où des maisons sont connectées du sol au plafond et où les enfants dialoguent avec des assistants personnels digitaux. Si beaucoup se jettent les yeux fermés dans cette nouvelle ère, les spécialistes appellent pourtant à la prudence depuis de nombreuses années. Dans ce très fourni documentaire d’Arte, la réalisatrice Katarina Schickling s’est demandé dans quelle mesure il fallait adopter ces nouvelles technologies apportées sur un plateau d’argent.

Comme le souligne à juste titre le documentaire, si il y a de plus en plus de bots dans nos vies, ceux-ci ont été programmés par des humains. Nous ont-ils dépassés, vont-ils nous dominer ou bien nous laisser plus de temps pour accomplir d’autres tâches et nous rendre la vie plus facile ? Plusieurs points de vue s’affrontent et l’on se déchire également sur l’utilisation de nos données, récupérées par ces mêmes AI ou des sites web. Cela fait des années que nous ne sommes plus propriétaires de nos datas et qu’elles constituent une richesse pour ceux qui les possèdent, reste à savoir si ce n’est pas un peu de notre faute et si ces informations sont vendues pour nous manipuler sur le plan marketing. Autant de questionnements et de pistes d’exploration présentes dans ce documentaire “Le web, un peu, beaucoup, à la folie” qui pose calmement le débat.

“Le web, un peu, beaucoup, à la folie” (2017) de Katarina Schickling est à voir sur Arte ou ci-dessous.