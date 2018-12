Le tournage de "Wonder Woman 1984" s'est achevé

Alors que le film devait sortir en 2019, les fans de Wonder Woman devront attendre le 5 juin 2020 pour découvrir la version "1984" de Patty Jenkins dans les cinémas américains. En attendant, Gal Gadot a partagé des photographies du plateau en annonçant la fin du tournage, vantant les mérites de la réalisatrice pour son implication.

L'interprète de Wonder Woman, Gal Gadot, a annoncé la fin du tournage de "Wonder Woman 1984" à travers une publication sur son compte Instagram. Gal Gadot n'a pas tari d'éloges sur le film de Patty Jenkins qui suivra la super-héroïne dans de nouvelles aventures : "Nous l'avons fait !! [...] cette fois a été encore plus unique et spéciale. Nous avons tourné dans 44 lieux différents dans 3 pays, et je suis tellement fière des presque 1000 membres de l'équipe qui sont venus sur le plateau tous les jours, en donnant tout ce qu'ils avaient pour ce film".

L'actrice de "Justice League" a ensuite poursuivi en louant les talents de la réalisatrice : "Je ne pouvais pas espérer de meilleurs partenaires sur ce film... Je suis tellement chanceuse d'avoir la seule et unique Patty Jenkins comme réalisatrice. Elle nous protège toujours, elle nous donne les ailes pour oser et tous les jours elle nous aide à trouver la version la plus créative de nous-même. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir l'appeler mon amie."

"Wonder Woman 1984" signe le retour de la super-héroïne de l'univers DC Comics et se déroulera en 1984, pendant la Guerre froide. Kristen Wiig a rejoint le casting dans la peau du personnage de Barbara Minerva, une anthropologue britannique tandis que Chris Pine reprendra son rôle de Steve Trevor.

Sorti en 2017, le premier volet de "Wonder Woman" a engrangé la modique somme d'un peu plus de 821 millions de dollars au box-office dans le monde et est devenu le long-métrage réalisé par une femme ayant le mieux fonctionné au cinéma. Un succès qui a valu à la réalisatrice Patty Jenkins de recevoir le prix Women in Motion lors du 71e Festival de Cannes en mai 2018.