Le tournage de "Creed II" a commencé avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone

Michael B. Jordan et Sylvester Stallone sont de retour pour le prochain opus de la saga "Rocky". Le tournage de "Creed II" vient de débuter à Philadelphie aux Etats-Unis. Sylvester Stallone reprend son rôle mythique de Rocky Balboa et Michael B. Jordan celui d'Adonis Creed. Steven Caple signe la réalisation de la suite de "Creed" qui sortira le 21 novembre 2018 aux Etats-Unis, d'après le scénario original de Sylvester Stallone.

Dans cette suite, Adonis Creed devra jongler entre ses obligations personnelles et les entraînements pour son prochain match. Un match d'une importance capitale puisque son rival n'est autre que le fils de Ivan Drago, l'homme qui a tué son père, Apollo Creed. C'est l'imposant Florian Munteanu qui jouera le rôle de Viktor Drago, alors que Dolph Lundgren reprendra son rôle de Ivan Drago. Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris et Andre Ward seront également de retour respectivement dans les rôles de Bianca, Mary Anne, Tony "Little Duke" Burton et Danny "Stuntman" Wheeler.

Le réalisateur de "Black Panther", Ryan Coogler avait signé la réalisation du premier opus en 2015 qui avait récolté plus de 170 millions de dollars au box-office mondial.