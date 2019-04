"Le temps long", ou la vie en images d'une famille soudée, par Lou Colpé

Lou Colpé est une jeune cinéaste, réalisatrice et artiste intervenant en milieu d'accueil, d'aide et de soins. Ses préoccupations sont traversées par le vécu et le devenir des personnes âgées d'aujourd'hui, et celles que nous deviendrons.

Vers l'âge de 14 ans, Lou commence à filmer ses grands-parents, sans savoir que huit ans plus tard, ces images deviendraient un documentaire, intitulé "le temps long". Les souvenirs d'une famille heureuse, où la chanson occupe une grande place, et où la maladie s'immisce. L'amour pour un grand-père généreux et fantasque, et pour une grand-mère inquiète de ce que chacun va devenir. Des moments intimes, un regard, une envie de balade, un repas familial et tout ce qui rempli une vie. Un temps long, mais qui n'a de cesse de filer, si l'on se retourne...

Christine Pinchart a rencontré Lou Colpé

Le film est en première mondiale, catégorie internationale au Festival Visions du Réel, à Nyon en Suisse ce week-end.