Le Tanit d'or pour "Fatwa" de Mahmoud Ben Mahmoud et des frères Dardenne

Pour son film "Fatwa", coproduit par les frères Dardenne, le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud a obtenu le Tanit d'or aux Journées cinématographiques de Carthage qui se sont clôturées samedi soir, a constaté l'agence Belga à Tunis. Il empoche également le prix de la meilleure interprétation masculine.

La 29e session du festival annuel des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) s'est déroulée du 3 au 10 novembre au cœur de la capitale tunisienne. Lors de la cérémonie de clôture qui s'est tenue samedi soir dans la Cité de la Culture de Tunis, le réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud s'est vu remettre le Tanit d'or pour son film "Fatwa", coproduit par la société des Films du Fleuve des frères Dardenne.

Le Tanit d'or constitue le grand prix le plus prestigieux des JCC. Il porte le nom de la déesse lunaire de l'ancienne Carthage et adopte la forme de son symbole, un triangle surmonté d'une ligne horizontale et d'un cercle.

Le long-métrage "Fatwa" est doublement récompensé dans la catégorie des films de fiction puisque l'un de ses comédiens, Ahmed Hafiane, a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine. Celui-ci a joué le rôle principal de Brahim Nadhour, un Tunisien installé en France, qui rentre à Tunis pour enterrer son fils mort dans un accident de moto. Découvrant alors que le jeune Marouane militait au sein d'un groupuscule islamiste radical, Brahim décide de mener son enquête pour comprendre les raisons de sa radicalisation et identifier les personnes qui l'ont endoctriné.

Durant la semaine de compétition, le film "Fatwa" a mobilisé les spectateurs dans les salles tunisiennes qui ont affiché complet bien avant l'ouverture des séances.

Présenté en première mondiale au festival de Gand en octobre, "Fatwa" vient donc d'être doublement couronné aux JCC à Tunis.