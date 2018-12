Le Studio Ghibli tous les après-midi à Flagey

Tous les après-midi durant les vacances de Noël, Flagey propose la projection d’un film issu du studio japonais de renommée internationale. De bons moments en famille en perspective.

En 1985, Hayao Miyazaki et Isao Takahata fondent le Studio Ghibli, dans le but d’irriguer la production de longs métrages d’animation au Japon. Le pays se focalisant alors davantage sur les séries anime et les OAV (original video animation). Le studio produit désormais aussi des courts métrages, des séries d’animation et des jeux vidéo. Dans un premier temps, seuls les deux fondateurs réalisaient des films et ils ont ensuite donné leur chance à de plus jeunes cinéastes japonais. Le studio est devenu culte, au même titre que Miyazaki est devenu un réalisateur légendaire. Ghibli provient du nom d’un avion italien durant la seconde guerre mondiale. Le Studio Ghibli a sorti depuis sa création une vingtaine de longs métrages et une dizaine de courts. Parmi les réalisations, plusieurs ont été récompensées dans de prestigieux festivals dont l’Oscar et l’Ours d’Or en 2003 pour Le Voyage de Chihiro d’Hayao Miyazaki.

Durant les vacances de Noël, Flagey propose de projeter chaque après-midi un film provenant du Studio Ghibli, en hommage à la mort en avril 2018 du co-fondateur Isao Takahata. Ce cycle Ghibli est aussi l’occasion de faire découvrir à un public familial l’univers du studio et ses talents.