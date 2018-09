"Le Seigneur des Anneaux" version rongeurs

Présenté en Staff Picks sur Vimeo, ce court métrage de fin d’études s’inspire d’une des plus grandes sagas d’aventure.

Dans les sombres et impitoyables tréfonds de la ville de Paris, plus exactement dans le métro, une petite colonie de souris est à la recherche de son diner. Il n’y a rien à se mettre sous la dent, alors l’une d’elles pousse ses recherches un peu plus loin et tombe sur un reflet doré dans un encastrement. Emerveillée, la souris va récupérer cet anneau de canette qui semble empli de pouvoirs… Très vite, c’est toute la population des égouts qui traque la petite souris, comme irrémédiablement attirée par l’anneau. Le rongeur et sa colonie devront échapper aux rats et aux volatiles. La solution serait peut-être de sortir des ténèbres…

“Mice, a small story” est un court métrage d’animation 3D d’environ quatre minutes, réalisé par des élèves de l’ISART, l’école du jeu vidéo et de l'animation 3D-VFX de Paris. Il s’agit du projet de fin d’études de Jade Baillargeault, Nazli Doale, Dimitri James, Quang Daniel La, Morgane Lau, Mélanie Pango et Manon Pringault, officiant pour la partie animation et Thomas Tillard, Alexandre Tron et Maxime Vatopoulos au sound design. Ce très joli film à l’apparence professionnelle est un clin d’oeil appuyé au Seigneur des Anneaux, transposé dans le métro parisien dans le monde des souris et des rats. Haletant et plein de suspens, ce court métrage particulièrement réussi n’annonce que du bon pour ses concepteurs.

“Mice, a small story” (2018) est à voir sur Vimeo ou ci-dessous :