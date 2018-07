Le sauvetage des enfants de la grotte en Thaïlande deviendra un film

Pure Flix Entertainment adaptera une histoire vraie qui a ému le monde entier ces dernières semaines : celle d'un jeune entraîneur de football coincé pendant 17 jours dans une grotte au nord de la Thaïlande avec douze enfants qui faisaient partie de l'équipe des sangliers sauvages.

L'évacuation vient tout juste de se terminer : mardi, on apprenait avec soulagement que tous les enfants et leur coach, retenus prisonniers dans la grotte de Tham Luang (Thaïlande) depuis le 23 juin à cause de la mousson, étaient libérés après 17 jours de mobilisation internationale.

Quelques heures plus tard, Variety annonçait que Pure Flix Entertainment, société de production cinématographique à l'origine du film "Dieu n'est pas mort" de Harold Cronk, cherchait à acquérir les droits de la mission de sauvetage pour en faire un long-métrage.

Michael Scott, le directeur et co-fondateur de Pure Flix, était sur les lieux de l'incident depuis plus jours, vivant la moitié du temps en Thaïlande. "J'ai été le témoin d'un courage et d'un héroïsme incroyable et très inspirant, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Donc, oui, ce sera un film pour nous".

Le long-métrage sera co-produit par Adam Smith de Kaos Entertainment. Son budget devrait atteindre les 60 millions de dollars, soit bien plus que la plupart des films de Pure Flix.