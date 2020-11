Le Royaume-Uni veut devenir le nouveau Hollywood : Mission impossible ?

Robert Pattinson sur le tournage de "The Batman", à Liverpool - © Colin McPherson - Getty Images

Signe de son importance, le gouvernement avait autorisé début juillet la reprise des tournages de Mission Impossible 7, en accordant une exemption à la quarantaine pour les équipes du film. Le ministre de la Culture Oliver Dowden avait même échangé avec la star Tom Cruise pour le rassurer. Même topo pour le tournage de The Batman qui, après avoir été interrompu à cause de cas positifs dans l’équipe, a été autorisé à poursuivre à Liverpool.

Le secteur s’est remis en marche rapidement après le confinement et "la reprise des tournages a été méticuleusement préparée", explique David McGraynor, directeur opérationnel de ITV Studios.

Ce redémarrage se fait au prix d’un protocole sanitaire très strict, détaillé dans un document de 50 pages qui limite le nombre de personnes sur les plateaux et les face-à-face entre acteurs.

Les producteurs ont dû devenir plus créatifs, en réimaginant des intrigues et en ayant recours aux nouvelles technologies comme le montage à distance afin de livrer les programmes à temps et en respectant le budget