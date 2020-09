Le Roi Lion aura une suite, réalisée par Barry Jenkins

Succès dans les salles malgré des critiques plutôt tièdes, la version en prise de vues réelles du célèbre dessin animé, sortie en 2019, avait r écolté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde, grâce notamment à la chanteuse Beyoncé , -qui avait par ailleurs assuré la bande originale du film — et de nombreuses autres stars recrutées pour le doublage de ses personnages.

Le Roi Lion d'origine, l'un des classiques des films d'animation les plus populaires de Disney, est sorti en 1994. Inspiré de Shakespeare et de son Hamlet, il avait vu une suite sortir directement en vidéo quatre ans plus tard. Ce deuxième opus était quant à lui inspiré de Roméo et Juliette. On ne sait pas encore si c'est ce dessin-animé qui sera adapté en prises de vue réelles ou si le film proposera une toute nouvelle histoire.

Récemment, Beyoncé a elle-même adapté l'histoire de base, en remplacant les lions par des humains, pour son son film musical Black is King, sorti sur Disney+. L'actrice et chanteuse a voulu que son oeuvre soit une ode à la diversité et à la culture partagée par l'Afrique et l'Amérique. Son mari Jay-Z y fait une apparition, tout comme Lupita Nyong'o, Pharell Williams ou encore Naomi Campbell.