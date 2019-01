Le retour du duo Sofia Coppola et Bill Murray avec "On the Rocks"

Quinze ans après "Lost in Translation", Sofia Coppola et Bill Murray se retrouvent pour un long-métrage avec Rashida Jones, "On the Rocks", annoncent les médias américains. Le tournage devrait débuter au printemps à New York.

Ils n'avaient pas travaillé ensemble depuis "Lost in Translation" il y a déjà quinze ans. Bill Murray et Sofia Coppola feront de nouveau équipe dans "On the Rocks", une histoire autour d'une relation père/fille, annonce la presse américaine. La réalisatrice de "Marie Antoinette" passera à nouveau derrière la caméra et portera également la casquette de productrice aux cotés de son frère, Roman Coppola.

La réalisatrice de "Lost in Translation" a également fait appel à Rashida Jones pour donner la réplique à son acteur fétiche. L'intrigue suivra une jeune mère, jouée par la fille de Quincy Jones, alors qu'elle renoue des liens avec son père playboy hors du commun lors d'une aventure à travers la grosse pomme. Le tournage du long-métrage devrait débuter ce printemps à New York, précise la presse.

"On the Rocks" marque le premier projet entre les studios A24, derrière le succès de "Moonlight', et Apple, une collaboration annoncée dès novembre 2018. Le nouveau long-métrage de Sofia Coppola signe le début d'une longue lignée de créations de films pour Apple qui devrait bientôt lancer sa propre plateforme SVOD en concurrence directe avec Netflix et Amazon Prime Video. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été évoquée par la production.

Ce n'est pas la première fois que la cinéaste Sofia Coppola travaillera avec les studios A24 puisque la réalisatrice a déjà signé "The Bling Ring" en 2013.

Quant à Bill Murray, acteur culte de l'inoubliable "Lost in Translation", l'acteur sera prochainement à l'affiche de "The French Dispatch" de Wes Anderson avec Timothée Chalamet et Saoirse Ronan. Rashida Jones ne se reposera pas puisqu'elle prêtera sa voix dans le film d'animation "Les Incognitos" aux côtés de Tom Holland ("Spider-Man : Far From Home") et Will Smith ("Bad Boys for life").