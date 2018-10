Le retour de Michel Blanc avec la comédie "Voyez comme on danse"

Michel Blanc est enfin de retour avec la comédie "Voyez comme on danse" qui sort ce mercredi 10 octobre au cinéma.

Acteur et réalisateur français, Michel Blanc démarre sa carrière sur les planches dans la troupe du Splendid. C’est d’ailleurs avec celle-ci qu’on le voit à l’écran pour la première fois dans " Les bronzés " de Patrice Leconte. L’année suivante, la même troupe se retrouve pour un nouvel épisode des Bronzés, au ski cette fois.

Michel Blanc reçoit le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle de travesti aux côtés de Gérard Depardieu dans " Tenue de soirée " de Bertrand Blier. Il passe ensuite derrière la caméra et réalise " Marche à l’ombre ". Fort de ce succès, il réitère l’expérience, réalisant avec brio " Grosse fatigue ", " Mauvaise passe " ou encore " Embrassez qui vous voudrez ".

Il nous revient aujourd’hui avec la suite de ce dernier. On y retrouve une pléiade d’acteurs déjà présent dans " Embrassez qui vous voudrez " dont Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling et Jacques Dutronc. Ainsi que Jean-Paul Rouve et William Lebghil.

