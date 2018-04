Le remake des "Maîtres de l'Univers" change de réalisateurs

Les Frères Nee ("Band of Robbers") vont remplacer David S. Goyer aux commandes de la nouvelle adaptation du dessin animé culte des années 80, révèle Variety.

Ce ne sera pas le scénariste David S. Goyer ("The Dark Knight", "Krypton") qui ressuscitera Musclor et Skeletor en 2019. Les frères Adam et Aaron Nee viennent d'être promus réalisateurs des "Maîtres de l'Univers", nouvelle déclinaison en live-action de l'iconique franchise d'heroic fantasy de Mattel. Peu connu en France, le duo est notamment à l'origine de la comédie "Band of Robbers" et du drame indépendant "The Last Romantic".

David S. Goyer reste attaché au projet dans le rôle de scénariste et producteur exécutif. Produit par Sony Pictures, le film sortira le 18 décembre 2019 sur les écrans américains.

Récemment relancée avec la série animée "She-Ra", attendue cette année sur Netflix, la franchise star de Mattel née en 1981 a donné naissance à plusieurs cartoons, plusieurs gammes de jouets et un film nanardesque de Gary Goddard avec Dolph Lundgren et Courtney Cox ("Friends") en 1987.