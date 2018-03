Le remake de "La Belle et le Clochard" trouve son réalisateur

Charlie Bean ("Lego Ninjago, le film") pilotera le long-métrage adapté du classique Disney de 1955, révèle The Hollywood Reporter. Le film sera exclusif à la future plateforme de streaming du studio.

Mélange de live-action et d'animation 3D, "La Belle et le Clochard" sortira exclusivement sur le "Netflix" de Disney en 2019. Le film sera réalisé par Charlie Bean et chapeauté par Brigham Taylor, producteur du récent remake du "Livre de la Jungle".

Le lancement du service de streaming de Disney est prévu pour automne 2019. "Quatre à cinq" films inédits seront mis en ligne la première année, en complément des nouvelles séries annoncées et du reste du catalogue de la firme.

Parmi les autres créations originales "prioritaires" dévoilées depuis février dernier : un remake de "Merlin l'Enchanteur", une adaptation de "Don Quichotte" ou encore le film "Noëlle", comédie fantastique portée par l'actrice Anna Kendrick.