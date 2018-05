"Le règne des animaux" : le choc des espèces

Un court métrage déstabilisant et expérimental sur un futur apocalyptique où les animaux seraient encore plus asservis par l’être humain.

Sur une terre délaissée par les humains et investie par les animaux, la vie semble aride. Les vestiges du passage humain se détruisent et se déforment petit à petit tandis que les animaux vêtus et travailleurs s’affairent dans ce décor apocalyptique. Mais bientôt, des enfants rieurs bombardent les chèvres, chiens et autres quadrupèdes montés sur deux jambes. La seule partie préservée de ce futur cauchemardesque est une petite fête foraine colorée où viennent s’amuser les animaux. Dans ce court métrage dérangeant de Zhong Su, les animaux se comportent comme des humains et les humains comme des tortionnaires qui jouent avec les nouveaux habitants de la terre. Un scénario futuriste catastrophe et une esthétique proche d’un jeu vidéo (Second Life x Warcraft), l’artiste chinois peint une société malade et en proie aux pires dérives : faire de la planète une prison pour les autres espèces.

Zhong Su est un artiste chinois né à Hangzhou. Il a suivi des études à l’Institut des Beaux-Arts du Sichuan et s’est spécialisé dans le département “nouveaux médias”. Il aime expérimenter à travers des vidéos tantôt absurdes, visionnaires et matières à réflexion.

“Le Règne des Animaux” est à visionner sur Arte.