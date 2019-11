Le réalisateur Todd Philipps dément la rumeur d'un "Joker 2"

Suite aux informations de The Hollywood Reporter, le réalisateur a démenti avoir discuté sérieusement d’une suite à son film "Joker", a rapporté The Playlist ce jeudi 21 novembre. Une déclaration qui met donc fin aux rumeurs d’un "Joker 2".

L’annonce rapide d’une suite du "Joker" de Todd Philipps en aura surpris plus d’un… à commencer par son propre réalisateur. Ce 20 novembre, The Hollywood Reporter a annoncé que des discussions entre Todd Phillips et Warner Bros. étaient en cours à propos d’un deuxième volet du "Joker" porté par Joaquin Phoenix.

Une information visiblement fausse puisque le réalisateur lui-même a clairement démenti toutes discussions sérieuses autour d’une suite potentielle du "Joker", pour le moment, lors d’une projection de son film suivie d’une séance de questions/réponses, rapporte The Playlist ce 21 novembre.

Pas de discussions sérieuses à ce stade

"C’est sorti de nulle part. Il fait référence à une réunion qui n’a jamais eu lieu", a répondu Todd Phillips à une question sur cette annonce. "Il est évident que les suites sont envisagées lorsqu’un film qui a coûté 60 millions de dollars en rapporte un milliard, mais nous n’avons pas eu de discussions sérieuses à ce propos", a-t-il expliqué.

L’annonce aura fait les gros titres de la presse étant donné le succès international et conséquent du film au box-office mondial. "C’est difficile de démentir lorsque tu n’as pas de compte Twitter", a confié Todd Phillips. Deadline avait pourtant réfuté les informations rapportées par son concurrent THR, indiquant clairement qu’aucune suite n’était en développement pour le moment.

Des rumeurs sur Scott Silver et Joaquin Phoenix

Si les rumeurs impliquaient directement le réalisateur déjà primé pour son film, d’autres informations indiquaient le retour possible du scénariste Scott Silver et surtout de l’acteur principal Joaquin Phoenix. "Nous n’avons pas de contrat avec Joaquin, ils n’ont pas de contrat avec moi et le scénariste", a déclaré sans équivoque Todd Phillips.

Sorti en octobre dernier au cinéma, "Joker" de Todd Phillips a dépassé le seuil symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde. En France, le film a cumulé jusqu’à présent plus de 5 millions d’entrées. Un succès retentissant notamment grâce à la prestation remarquée de Joaquin Phoenix qui se place comme l’un des grands favoris pour les nominations aux Oscars 2020.