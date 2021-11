Le réalisateur Peter Jackson vend son studio d'effets spéciaux pour 1,38 milliard d'euros

Bande Annonce AVATAR - 19/11/2019 Découvrez la nouvelle bande-annonce du prochain film de James Cameron. Au cinéma le 16 décembre. AVATAR nous entraîne dans un univers spectaculaire qui repousse les limites de notre imagination. Un héros malgré lui se lance dans une aventure épique qui le conduira à se battre pour sauver un monde lointain ; un monde quil finira par considérer être le sien. James Cameron, le réalisateur oscarisé de TITANIC, a commencé à concevoir le film il y a quinze ans, à une époque où les moyens pour concrétiser sa vision nexistaient pas encore. Aujourdhui, après quatre ans de production intensive, AVATAR offre une expérience cinématographique unique, portée par une nouvelle génération deffets spéciaux. Une technologie révolutionnaire inventée pour le film qui laisse toute sa place à lauthenticité émotionnelle des personnages, pour une immersion totale du spectateur dans lintensité de lhistoire. Nous découvrons ce monde lointain à travers le regard de Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant. Malgré sa paralysie, Jake est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que latmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des « pilotes » humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant lADN humain avec celui des Navi, les autochtones de Pandora. Sous sa forme davatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission dinfiltration auprès des Navi, devenus un obstacle trop conséquent à lexploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Navi, sauve la vie de Jake. Ce dernier est alors recueilli par son clan, et à travers de nombreuses épreuves et aventures, il va apprendre progressivement à devenir lun des leurs. Alors que la relation entre Jake et la réticente Neytiri sapprofondit, Jake en vient à respecter le mode de vie des Navi et finit par trouver sa place parmi eux. Reste pour lui à affronter lultime épreuve en les menant dans une bataille épique qui devra sceller le destin de tout un monde.