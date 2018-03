Le réalisateur du film "Annihilation" aura sa propre série

Alex Garland, réalisateur de la récente production Netflix "Annihilation" et de "Ex Machina", a vendu un pilote de série à la chaîne américaine FX.

Appelée "Devs", la série dramatique développée par FX suivra les aventures de Lily, une jeune ingénieur en informatique qui décide d'enquêter sur les secrets cachés par son employeur et la disparition de son petit ami à San Francisco.

Alex Garland a écrit et réalisé le pilote. Il sera également producteur exécutif de la série, rejoint par ses fidèles collaborateurs de DNA TV et Scott Rudin Productions, déjà producteurs des films "Annihilation et "Ex Machina".

Disponible depuis le 12 mars sur Netflix, "Annihilation" place Natalie Portman dans la peau d'une biologiste à la recherche de son mari dans une jungle mystérieuse et extrêmement dangereuse.

Le Britannique Alex Garland s'est fait remarquer grâce au film de science-fiction "Ex Machina", récompensé en 2016 par l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il a auparavant écrit plusieurs romans à succès dont "La Plage" et "28 jours plus tard", adaptés par Danny Boyle sur grand écran.