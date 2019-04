Le réalisateur de "Green Book" a trouvé son prochain film

Peter Farrelly, le réalisateur oscarisé de "Green Book" en mars dernier a trouvé son projet suivant. Il adaptera et dirigera un long métrage basé sur le livre "The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War", publié en 2017.

Le livre a été écrit à quatre mains par Joanna Molloy et John "Chickie" Donohue d'après le témoignage et l'histoire vraie vécue par Donohue dans les années 1960. Il a en effet quitté New York en 1967 pour retrouver ses amis d'enfance et partager des bières avec eux alors qu'ils étaient en train de sa battre pour leur pays au... Vietnam.

Brian Currie et Pete Jones écriront le script en compagnie de Farrelly. Le projet aura pour producteurs David Ellison, Dana Goldberg, Andrew Muscato et Don Granger. Ce dernier supervisera le projet pour la société Skydance Media (les "Mission impossible", les "Star Trek" ou encore les "Jack Reacher").

Ce projet sera celui d'après pour Peter Farrelly qui a connu un immense succès critique et box-office pour "The Green Book" avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Il a remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur scénario et sera donc très attendu avec cette nouvelle histoire vraie à fort potentiel.