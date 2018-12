Le réalisateur de "Divergente" en négociations pour réaliser le spin-off de "G.I. Joe"

Cinq ans après la sortie de "G.I. Joe : Conspiration", un spin-off sur le personnage de Snake Eyes serait en développement dans les couloirs de Paramount. Robert Schwentke vient d'être annoncé à la tête du projet avec le scénariste de "La Belle et la Bête" et le producteur de "Transformers".

Le spin-off de "G.I. Joe" se dessine petit à petit chez Paramount. Robert Schwentke vient d'être annoncé à la réalisation du film tiré de l'univers des célèbres figurines américaines, ont révélé les médias américains. Le metteur en scène s'entourera du scénariste de "La Belle et la Bête", Evan Spiliotopoulos, ainsi que du producteur de "Transformers : The Last Knight", Brian Goldner.

La figurine de Snake Eyes est apparu pour la première fois dans les années 1980 lorsque Hasbro et Marvel ont relancé la production des jouets sous une nouvelle gamme nommée "G.I. Joe : A Real American Hero". Entièrement vêtu de noir, le personnage de Snake Eyes ne dévoile jamais son visage ni le son de sa voix. Il se distingue rapidement du reste du groupe militaire antiterroriste et s'impose comme l'un des personnages les plus populaires. Ce ninja taciturne entretient une relation particulière avec le personnage de Scarlett et se lance parfois dans des missions solitaires avec l'aide de son animal de compagnie, son loup Timber. Son ennemi juré est le ninja Storm Shadow qui n'est autre que son propre frère.

S'il s'agira du premier film dédié au personnage de Snake Eyes, ce dernier est déjà apparu dans "G.I. Joe - Le réveil du Cobra" de Stephen Sommers en 2009. C'est l'acteur écossais Ray Park qui avait tenu ce rôle face à Channing Tatum et Dennis Quaid. Un rôle qu'il reprendra quatre ans après dans "G.I. Joe : Conspiration" de Jon Chu en 2013. Les deux films cumulent à eux deux plus de 670 millions de dollars au box-office mondial. Un troisième opus, baptisé selon les rumeurs "G.I. Joe : Ever Vigilant", est en développement avec le réalisateur D.J. Caruso ("xXx : Reactivated") aux commandes pour mars 2020.

Quant à Robert Schwentke, le réalisateur germanique est surtout connu pour avoir signé "Divergente 2 : L'insurrection" en 2015 et "Divergente 3 : Au-delà du mur" en 2016.