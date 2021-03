La 46e cérémonie des César, c'est ce soir ! La Belgique a des chances de victoire, avec plusieurs nommées et nommés dans 5 catégories : meilleure actrice, meilleure actrice dans un second rôle, meilleurs costumes, meilleur son et meilleure photographie.

Les Belges sont des habitués des César. Saurez-vous répondre à notre quizz spécial César à la sauce belge ?