Le prototype d'Alien, le costume de Scarface et la baguette d'Harry Potter aux enchères

Dans le coffre aux trésors, on trouve aussi pêle-mêle le briquet et le badge de policier de Bruce Willis dans la saga Die Hard, un authentique pistolet laser ayant appartenu à un éclaireur impérial dans Le Retour du Jedi et les célèbres mains d’argent aux lames acérées portées par Johnny Depp dans son rôle d’Edward pour le film de Tim Burton (30 à 50.000 dollars).

Pour Martin Nolan, outre leur valeur artistique et sentimentale, ces pièces peuvent être "de bons investissements". "Elles deviennent de plus en plus rares et de plus en plus recherchées, et on peut les revendre avec une plus-value", vante-t-il.