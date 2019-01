Le projet de reboot de "Jay and Silent Bob" définitivement lancé

Kevin Smith, auteur, acteur et réalisateur, a annoncé le lancement de la pré-production du reboot de "Jay and Silent Bob" avec son compère Jay Mewes. Jordan Monsanto en sera le producteur.

C'est par une photo sur son compte Twitter que le comédien, qui a fortement maigri depuis une attaque cardiaque en février dernier, a donc confirmé le retour des deux personnages cultes des années 1990.

C'était en août 2017 la toute première fois que Kevin Smith avait émis l'idée de faire revivre les personnages de Jay et Silent Bob aperçus à l'origine en 1994 dans la comédie "Clerks". Un film financé à l'époque grâce aux 27.000 dollars des comptes en banque de Smith.

"Clerks" était le bébé de Smith pour lequel il avait assumé toutes les casquettes en plus de celle que son personnage de Silent Bob ne quitte jamais. D'autres films ont ensuite donné une scène aux deux personnages acolytes, comme "Les Glandeurs" (1995), "Méprise multiple" (1997), "Dogma" (1999) avec Matt Damon et Ben Affleck, "Jay and Silent Bob contre-attaquent" (2001) et enfin "Cleks 2" (2006).

Tous les fims avaient alors été produits par View Askew Productions, la société de Smith fondée avec Scott Mosier. Kevin Smith a depuis réalisé des projets comme "Tusk" (2014) ou "Yoga Hosers" (2016) avec sa fille Harley Quinn Smith et Lily-Rose Depp dans les rôles principaux.