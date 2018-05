Le programme de la première semaine du Festival de Cannes

Une sélection au jour le jour des temps forts de la première semaine du 71e Festival de Cannes qui s'ouvrira le mardi 8 mai.

Mardi 8 mai :

- Cérémonie d'ouverture du 71e Festival de Cannes avec Edouard Baer en maître de cérémonie

- Projection du film "Everybody Knows" d'Asghar Farhadi avec Penelope Cruz et Javier Bardem (Film d'ouverture - en compétition)

Mercredi 9 mai :

- Projection du film "Yomeddine" d'Abu Bakr Shawky (en compétition)

- Projection du film "L'été" de Kirill Serebrennikov (en compétition)

- Ouverture de la section "Un certain regard" avec "Donbass" de Sergei Loznitsa

- Projection du film "Rafiki" de de Wanuri Kahiu (Un certain regard)

- Ouverture de la section "La Quinzaine des réalisateurs" avec le film "Les Oiseaux de passage" de Ciro Guerra et Cristina Gallego

- Remise du Carrosse d'Or, décerné au cinéaste américain Martin Scorsese

- Projection du film "Mean Streets" de Martin Scorsese

- Projection du film "Une saison ardente" de Paul Dano (Semaine de la critique)

- Projection du film "Les Âmes mortes" de Wang Bing (Séances spéciales)

Jeudi 10 mai :

- Projection de "Plaire, aimer et courir vite" de Christophe Honoré (en compétition)

- Projection de "Cold War" de Pawel Pawlikowski (en compétition)

- Projection du film "Border" de Ali Abbasi (Un certain regard)

- Projection du film "A genoux les gars" d'Antoine Desrosières (Un certain regard)

- Masterclass du réalisateur Ryan Coogler

- Projection du film "Les Confins du monde" de Guillaume Nicloux (La Quinzaine des réalisateurs)

- Projection du film "Arctic" de Joe Penna (Séances de minuit)

Vendredi 11 mai :

- Projection du film "Le Livre d'image" de Jean-Luc Godard (en compétition)

- Projection du film "Les Eternels" de Jia Zhangke (en compétition)

- Projection du film "Mon tissu préféré" de Gaya Jiji (Un certain regard)

- Projection du film "L'Ange" de Luis Ortega (Un certain regard)

- Projection du film "Another Day of Life" de Damian Nenow et Raul de la Fuente (Séances spéciales)

- Projection du film "The Spy Gone North" de Yong-Jang Bing (Séances de minuit)

Samedi 12 mai :

- Projection du film "Les Filles du soleil" d'Eva Husson" (en compétition)

- Projection du film "Trois visages" de Jafar Panahi (en compétition)

- Projection du film "Girl" de Lukas Dhont (Un certain regard)

- Projection du film "Gueule d'ange" de Vanessa Filho (Un certain regard)

- Masterclass du réalisateur Christopher Nolan

- Projection du film "Le Monde est à toi" de Romain Gavras (La Quinzaine des réalisateurs)

- Projection du film "Fahrenheit 451" de Ramin Bahrani (Séances de minuit)

- Projection du film "Le Grand cirque mystique" de Carlos Diegues (Séances spéciales)

Dimanche 13 mai :

- Projection du film "Heureux comme Lazzaro" de Alice Rohrwacher (en compétition)

- Projection du film "Une affaire de famille" de Hirokazu Kore-eda (en compétition)

- Projection du film "Le Grand bain" de Gilles Lellouche (hors compétition)

- Projection du documentaire "Le Pape François, un homme de parole" de Wim Wenders (Séances spéciales)

- Projection du film "Manto" de Nandita Das (Un certain regard)

- Projection du film "Meurs, monstre, meurs" d'Alejandro Fadel (Un certain regard)

- Projection du film "2001 : L'Odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick (Cannes Classics)

- Projection du film "Climax" de Gaspar Noé (La Quinzaine des réalisateurs)