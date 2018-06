Le producteur de "Scarface", Martin Bregman, disparaît à 92 ans

Martin Bregman, derrière "Scarface" de Brian De Palma et d'"Un après-midi de chien" de Sidney Lumet, est décédé suite à une hémorragie cérébrale, ce samedi 16 juin 2018 à New York, a annoncé sa femme Cornelia à WNBC.

Martin Bregman, qui a été très proche d'Al Pacino, a également produit "L'impasse" (Brian De Palma), "Serpico" (Sidney Lumet) et "Mélodie pour un meurtre" (Harold Becker) avec l'acteur. Il devait être l'un des financeurs de la prochaine adaptation de "Scarface" réalisé par David Ayer.

Al Pacino a souvent expliqué que c'était Bregman qui l'avait découvert alors qu'il jouait une pièce de théâtre à Broadway, "The Indian Wants the Bronx", en 1968. Il a bénéficié de ses précieux conseils pour démarrer sa carrière. "Ne plus l'avoir près de moi me manque énormément", avait confié la star au Hollywood Reporter en 2014.

Martin Bregman est né en 1926 à New-York. Après avoir grandi dans le Bronx, il entre dans l'industrie cinématographique en exerçant le métier de manager personnel pour des clients -outre Al Pacino- tels que Barbra Streisand, Faye Dunaway, Michael Douglas, Woody Allen. En 1973, il produit son premier film, "Serpico", succès commercial et critique.

Les funérailles seront une cérémonie privée, détaille WNBC 4 New York.