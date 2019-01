Le prochain film de Christopher Nolan sortira en 2020

Le réalisateur n'avait plus dirigé de long-métrage depuis "Dunkerque" en 2017. Mais Christopher Nolan est en train de travailler sur un nouveau projet qui sera lancé en Imax le 17 juillet 2020 dans les salles américaines, a annoncé Warner Bros ce vendredi.

Aucun détail n'a encore filtré sur le prochain film de Christopher Nolan. Mais sa date de sortie est déjà connue, le 17 juillet 2020, trois ans après son précédent long-métrage, "Dunkerque", qui avait gagné trois Oscars et avait valu à Nolan sa première nomination en tant que meilleur réalisateur.

Plusieurs autres films sont déjà programmés ce même jour aux Etats-Unis. Le nouveau Christopher Nolan affrontera -entre autres- un nouveau volet de la saga "Bob l'Eponge" distribué par Paramount et "Bob's Burgers" de la Fox. Le blockbuster "Jungle Cruise" de Disney avec Emily Blunt et Dwayne Johnson fera son entrée au box-office une semaine plus tard.

Cela fait 20 ans que Christopher Nolan a débuté sa carrière de réalisateur. Son premier grand succès fut "Memento" en 2000 avant d'enchaîner avec "Le Prestige", la saga "Batman", "Inception" ou encore "Interstellar".