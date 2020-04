Le Prix du Jeune Public EFA 2020 sera choisi par 3.000 jeunes cinéphiles européens

Quelque 3.000 jeunes cinéphiles issus de 69 villes à travers l'Europe, dont des Belges, éliront le 26 avril le lauréat du Prix du Jeune Public EFA 2020, indique jeudi la European Film Academy dans un communiqué. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les projections en salles sont annulées et les films en lice seront mis en ligne.

"Alors que rien ne vaut l'expérience de regarder un film dans une salle de cinéma ensemble avec d'autres cinéphiles, dans des moments comme aujourd'hui, la chose la plus importante est d'empêcher le virus de continuer à se propager à grande vitesse", souligne la European Film Academy.

Les jeunes âgés de 12 à 14 ans devront départager trois films européens, à savoir "Mon frère chasse les dinosaures" de l'Italien Stefano Cipani, "Ma folle semaine avec Tess" du Néerlandais Steven Wouterlood et "Rocca change le monde" de l'Allemande Katja Benrath.

Les adolescents belges intéressés peuvent s'inscrire jusqu'au 17 avril, donc ce vendredi via les festivals de cinéma jeune public Filem'On (Bruxelles) et JEF Festival (Anvers), plus précisément via le formulaire d'inscription en ligne ou via l'adresse karo@jeugdfilm.be.

Ils recevront ainsi un accès gratuit pour regarder les trois films en ligne du 23 au 25 avril sur Festival Scope, discuter des films avec les autres membres du jury et voter pour le gagnant le 26 avril.