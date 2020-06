"Le prince oublié" de Michel Hazanavicius en Premium VOD

Michel Hazanavicius au micro de Christine Pinchart - 22/06/2020 « Le prince oublié » est une fable, l’histoire d’un couple père-fille, Djibi et Sofia qui a 8 ans. Tous les soirs son père lui raconte une histoire. Un moment privilégié qui fait plaisir à Sofia, mais à son père également, parce qu’il entre dans un monde imaginaire, et devient le héros, le prince de sa propre histoire. Mais les enfants grandissent et Sofia entre au collège, plus question d’écouter les histoires de papa. Un coup dur pour ce père, héros abandonné au profit d’un jeune ado qui suscite de l’émoi chez Sofia. Du jour au lendemain, le père va tomber de son piédestal, et perdre son statut de héros dans la réalité, et de prince dans la partie fable du film.