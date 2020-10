Le préquel de Mad Max se précise, avec Chris Hemsworth

Le casting de préquel de Mad Max vient d’être annoncé. Chris Hemsworth (Thor) y apparaîtra aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, la série Watchmen) et de la jeune Anya Taylor-Joy (Split, Les Nouveaux Mutants) qui tiendra le rôle principal.

C’est le réalisateur australien George Miller, père de la franchise, qui sera aux commandes. C’est lui qui avait déjà réalisé la trilogie originale, avec Mel Gibson, dans les années 80, mais également le reboot Mad Max : Fury Road. Le film, encensé par la critique et le public, a rapporté près de 379 millions de dollars en 2015, année de sa sortie, et remporté six Oscars.

C’est ce succès qui a convaincu Warner Bros. de lui offrir une suite, ou plutôt une "origin-story". Dans ce deuxième volet, on suivra la jeunesse du personnage de Furiosa, interprétée par Charlize Theron en 2015. L’actrice sud-africaine sera donc vraisemblablement absente du second film, tout comme le britannique Tom Hardy, dont le personnage de Mad Max ne devrait même pas apparaître.