Le préquel de "Grease" se trouve un réalisateur

Annoncé en 2019, le film "Summer Lovin", prequel de "Grease" centré sur la rencontre entre Sandy et Danny, fait à nouveau parler de lui avec l'arrivée d'un réalisateur. Et c'est Brett Haley, réalisateur peu connu du grand public, qui a décroché la réalisation du long métrage, selon Deadline.

Souvenez-vous dans "Grease" lorsque John Travolta, alias Danny Zuko, et Olivia Newton-John, l'interprète de Sandy Olsson, entonnent "Summer Nights", chanson qui revient sur leur rencontre en vacances, un flirt d'été qui donnera naissance à une véritable histoire d'amour. C'est ce moment précis de leur histoire que le film "Summer Lovin" racontera.

Et pour monter son projet, la Paramount a fait appel à Brett Haley, réalisateur issu du cinéma américain indépendant qui a récemment travaillé avec Netflix sur "Tous nos jours parfaits", porté, entre autres, par Elle Fanning. Brett Haley a indiqué vouloir adapter cette histoire de "Grease", sorti en 1978, de manière moderne pour le public d'aujourdhui.

Pour le moment, aucune date de tournage n'a été avancée par la production, et on ignore encore qui reprendra les rôles de Danny et Sandy, qui avaient propulsé à l'époque John Travolta et Olivia Newton-John.