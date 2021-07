Le plus ancien cinéma au monde en activité est français pour le Guinness Book

Dans le sud de la France, l'"Eden-Théâtre", lieu de projection des premiers films des frères Lumière, pionniers du cinématographe, a été officiellement reconnu comme le plus ancien cinéma au monde en activité par le Guinness Book.

Situé à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, il renferme la "plus ancienne salle de cinéma en activité au monde" (Oldest purpose-built cinema in operation) a proclamé début juillet le guide de référence, qui recense et certifie les records du monde.

"C’est un dossier administratif de plus de deux années de recherches qui trouve sa récompense", a salué dans un communiqué Michel Cornille, président de l’association "Les lumières de l’Eden", exploitant de l’établissement qui a fêté ses 132 ans en juin. Longtemps fermé le cinéma a subi une restauration en 2013 pour être rouverte au public.

"C’est une grande émotion car durant toute ma vie j’ai vu ma famille se battre pour que l’Eden continue à vivre", a confié à l’AFP, Marie-Laure Smilovici, directrice de l’Eden et arrière-petite-fille des propriétaires historiques, expliquant avoir été aidée dans ce combat par l’arrière-petit-fils d’un des frères Lumière.