Le pistolet de Sean Connery dans le premier James Bond mis aux enchères

Sean Connery est décédé à l'âge de 90 ans - Journal Télévisé - 31/10/2020 L’espion au smoking le plus connu de la planète est décédé. Son Aston Martin et un bon verre de Vodka Martini l’attendent sans doute au paradis des agents secrets. Son rôle, il l’a endossé pour la première fois en 1962, dans James Bond contre Dr No. Six autres opus suivront. Sean Connery, acteur majeur de la fin du XXe siècle, marquera le monde du cinéma. Le Nom de la rose, Indiana Jones et la dernière croisade, Les Incorruptibles ou encore A la poursuite d’octobre rouge…, l’Ecossais laisse son charisme et sa célèbre barbe sur bon nombre de pellicules. Au début des années 2000, il se mit en retrait des plateaux après un dernier rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires.