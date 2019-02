Le palmarès du festival de cinéma de Berlin

Le festival de cinéma de Berlin a couronné samedi un film israélien aux accents critiques sur la situation dans l'Etat hébreu et mis à l'honneur des comédiens chinois ainsi qu'un film sur les scandales de pédophilie dans l'Eglise.

Voici les principaux prix du palmarès:

- Our d'or du meilleur film: "Synonymes" (Synonyms) du réalisateur israélien Nadav Lapid (production France/Israël/Allemagne) : le film retrace l'histoire d'un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre à Paris.Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer "un scandale en Israël". Mais, a-t-il ajouté, "j'espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l'hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et soeurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions".

- Grand Prix du Jury : "Grâce a Dieu" de François Ozon (France) sur les scandales d'abus sexuels dans l'Eglise catholique. "Ce film essaie de rompre le silence d'institutions puissantes" sur ces affaires d'abus sexuels d'enfants de la part de membres du clergé, a déclaré le metteur en scène français en recevant sa récompense. "Je veux partager ce prix avec les victimes d'abus sexuels", a-t-il ajouté, très ému.

- Prix de la mise en scène à la réalisatrice allemande Angela Schanelec pour "Ich war zuhause, aber" ("J'étais chez moi, mais"). Production Allemagne/Serbie

- Prix d'interprétation féminine à la Chinoise Yong Mei for dans "So Long, My Son" de Wang Xiaoshuai

- Prix d'interprétation masculine au Chinois Wang Jingchun dans "So Long, My Son"

- Prix du meilleur scénario aux Italiens Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi et Roberto Saviano pour "La paranza dei bambini" (Piranhas). Production Italie.