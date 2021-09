Le palmarès de la 78e Mostra de Venise et les vainqueurs des principaux prix

Voici les vainqueurs des principaux prix décernés samedi soir lors de la cérémonie de clôture de la 78e édition du festival de Venise.

Lion d’or du meilleur film : "L’événement" d’Audrey Diwan (France)

Lion d’argent – Grand Prix du Jury : "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Lion d’argent – Prix de la meilleure réalisation : "La part du chien" de Jane Campion (Nouvelle-Zélande)

Prix d’interprétation féminine : Penélope Cruz pour son rôle dans "Madres paralelas" de Pedro Almodovar (Espagne)

Prix d’interprétation masculine : John Arcilla pour son rôle dans "On the Job : The Missing 8" d’Erik Matti (Philippines)

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin : Filippo Scotti pour son rôle dans "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Prix spécial du jury : "Il Buco" de Michelangelo Frammartino (Italie)

Prix du meilleur scénario : Maggie Gyllenhaal pour "The lost daughter" (Etats-Unis)