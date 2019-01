Le nouveau film de Hari Sama "This is not Berlin" se révèle en images

Le long-métrage, qui sera présenté en avant-première au festival de Sundance (24 janvier - 3 février 2019) à Park City dans l'Utah, a dévoilé sa bande-annonce ce lundi sur Youtube.

Le drame se déroule en 1986 à Mexico. Carlos, 17 ans, ne se sent pas à sa place dans ce monde, ni avec sa famille, ni avec les amis qu'il s'est choisis à l'école. Mais tout change lorsqu'il est invité dans une boîte de nuit mythique qui lui fait découvrir la scène underground avec ses punks, sa liberté sexuelle et ses drogues.

Le cinéaste mexicain Hari Sama a écrit, réalisé et produit, via sa compagnie Catatonia, ce long-métrage semi-autobiographique.

Le casting de "This is not Berlin" est mené par deux nouveaux venus, Xabiani Ponce de León et José Antonio Toledano. La star de "Roma", Marina de Tavira, fait également partie de la distribution.