Le monde merveilleux de Wes Anderson

Le réalisateur américain Wes Anderson ne fait ni des comédies, ni des drames, ni des films d’aventure. Il fait du Wes Anderson. Une recette cinématographique à nulle autre pareille, teintée de folie douce et qu’il pousse plus loin que jamais avec "The French Dispatch".

L’auteur de "The Grand Budapest Hotel" ou " À bord du Darjeeling Limited" ne fait rien comme les autres : à Cannes en juillet, où "The French Dispatch" était présenté , c’est à bord d’un bus que le casting XXL de son film a débarqué pour enflammer le tapis rouge.

Bill Murray, Tilda Swinton, Wes Anderson et Timothée Chalamet à la 74e édition du Festival de Cannes pour la présentation du film "The French Dispatch", le 13 juillet 2021. © Tous droits réservés

Le fidèle Bill Murray était là, qui balade de film en film son flegme et son air pince-sans-rire, panama sur la tête. L’accompagnaient aussi Tilda Swinton, Adrien Brody et Owen Wilson, autres fidèles "andersoniens", et des convertis récents, comme Timothée Chalamet et Benicio del Toro, comme un résumé de l’univers à la fois hype et décalé de Wes Anderson.

Son film concentre le savoir-faire inimitable de ce magicien de l’image, lointain héritier de Méliès obsédé par le détail et la symétrie, qu’il a cultivés depuis ses débuts, avec "La famille Tenenbaum" ou "La vie aquatique".

"J’ai mes personnages, je veux leur construire un monde et faire entrer le spectateur dedans", poursuit celui qui aime "travailler dans (son) petit espace séparé de l’industrie".

Car peu de réalisateurs sont à ce point associés à un style aussi spécifique, parsemé de personnages obsessionnels.