Le Millenium Festival commence ce soir

Millenium fête son dixième anniversaire du 20 au 30 mars. Le festival du film documentaire aborde les grands enjeux de notre époque à travers le regard de réalisateurs indépendants qui s’illustrent dans le cinéma du réel. Les thématiques de cette édition illustrées dans plus de 80 films: l’information, la surveillance, le travail, l’environnement et la place des femmes. Millenium investira différents lieux de Bruxelles : Bozar, les cinémas Galeries et Aventure, l’Actor’s Studio, le Palace et le Civa.