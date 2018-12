Le meilleur ami de l'homme est sur Netflix

La dernière série documentaire du géant du streaming suit les histoires de chiens à travers le monde, qu’ils soient des aides pour les personnes dans le besoin, des gardiens aguerris, des inspirations, ils sont tous de fidèles compagnons.

Netflix a fait appel à de documentaristes chevronnés pour réaliser chacun des épisodes de Dogs, on y retrouve Amy Berg, T.J. Martin, Daniel Lindsay, Heidi Ewing, Roger Ross Williams. Magnifiquement filmé, chacune des histoires s’attarde sur la vie d’un chien-héros ou de personnes qui mettent en valeur ces chiens. Dans le premier épisode, Rory est un Goldendoodle, un croisement entre un Golden retriever et un Caniche, élevé dans le but d’aider Corrine, une petite fille de 11 ans atteinte d’épilepsie. Le chien a été entraîné pour détecter les crises et rester toujours à ses côtés. La famille accueille le nouvel ami canin comme une bénédiction. Dans le second épisode, on fait la connaissance de Zeus, un superbe husky qui vit en Syrie. Alors que son maître a rejoint l’Allemagne et a confié son compagnon à son meilleur ami, il tente de le faire escorter jusqu’à l’avion pour le récupérer. Pour cela, Ayham fait appel à une association syrienne de défense des animaux. C’est ensuite le récit de l’amitié entre Alessandro et Ice qui est raconté dans le troisième épisode, et prend place aux abords du lac de Côme en Italie. Ice est un labrador âgé de 10 ans qui est un peu le gardien du village, tous les matins et toutes les nuits, il accompagne son maître qui va pêcher sur le lac. De retour à la maison, le chien a même sa propre chaise à table, après tout, il est un membre de la famille à part entière. Le quatrième épisode nous transporte dans le monde des concours de toilettage canin, on y suit deux compétiteurs japonais qui font la route jusqu’aux Etats-Unis. Très reconnus dans leur pays, ils ne savent pas si leur style marqué va plaire au pays de l’oncle Sam. Dans le hall du second plus grand concours au monde, on croise des chiens de toutes les couleurs, pailletés, habillés et un brin apeurés. Le cinquième épisode prend place au Costa Rica, dans un forêt où des centaines de chiens vivent livrés à eux-mêmes. Une organisation tente de les prendre en charge mais de plus en plus d’animaux peuplent le Territorio de Zeguates. Enfin le dernier épisode se penche sur le processus d’adoption de chien aux Etats-Unis à travers l’expérience d’une famille.

Toutes ces histoires de destinées canines et humaines mêlées racontent avec émotion et richesse le rapport actuel des humains aux chiens : adulés, élevés pour aider, abandonnés, adoptés… ils sont finalement devenus comme des extensions de nous-mêmes. A quand un "Cats" sur la plateforme de streaming ?

“Dogs” (2018) est à regarder sur Netflix.