Le leader de Limp Bizkit enrôle John Travolta au cinéma

Fred Durst, leader du groupe de rock Limp Bizkit, aurait enrôlé l'acteur John Travolta pour le thriller "Moose".

Le héros de la "Fièvre du samedi soir" camperait dans ce film le rôle d'un homme, Moose, obsédé par sa star favorite, un acteur de films d'action, lui-même incarné par Devon Sawa ("Casper", "Destination finale"), rapporte Variety.

Au fur et à mesure que l'obsession de Moose grandit, naît l'envie de détruire la vie de l'acteur.

L'intrigue a été inspirée par une histoire vraie vécue par le leader de Limp Bizkit, qui a eu affaire à un fan au comportement similaire.

Le tournage viendrait tout juste de commencer en Alabama, aux Etats-Unis.

Ce n'est pas la première fois que Fred Durst passe derrière la caméra. Il compte à son actif deux films: "The Education of Charlie Banks" et "The Longshots".

Son groupe Limp Bizkit, mélangeant rock et hip-hop, est né dans les années 1990. Leur premier opus, "Three Dollars Bill, y'All $", est sorti en 1997.