Le kid du karaté a 60 ans !

Ce jeudi 4 novembre, l’acteur Ralph Macchio, l’éternel Daniel-san de la saga "Karaté kid" souffle ses 60 bougies. Le temps d’un article, revenons sur sa carrière davantage télévisuelle que cinématographique.

L’homme qui attrape la mouche avec des baguettes accomplit n’importe quoi…

Et croyez-le ou non mais Daniel LaRusso (à ne pas confondre avec l’interprète de "Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps, qui n’appartenait qu’à nous, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l’amour qu’on faisait n’importe où", désolé) a attrapé la mouche du premier coup.

Chance des novices !

Alors oui, Daniel a accompli ce qu’il voulait. Il est devenu le meilleur karatéka de sa génération. Et notre génération, la Génération X, nous avons tous voulu suivre ses pas. Nous avons tous voulu rencontrer notre maître Miyagi, apprendre le karaté en ponçant des parquets et en lustrant des voitures, en peignant de haut en bas et de bas en haut des balustrades. Nous avons tous rêver d’exécuter parfaitement la technique de la grue sans tomber.

Mais reprenons tout depuis le début. En 1984, dans le film "Karaté kid, le moment de vérité", réalisé par John G. Avildsen (le premier et le cinquième épisode/s des "Rocky" c’était lui aussi en 1976 et en 1990), le jeune Daniel déménage avec sa mère à Reseda, un quartier de Los Angeles. Quand il ne tombe pas amoureux de la jolie Ali, il est malmené par une bande de petits voyous qui pratiquent le karaté au sein du dojo Cobra Kai. Sauvé in extremis par Miyagi, Daniel demande au maître de lui apprendre tout ce qu’il sait sur cet art martial. Le vieil homme lui apprendra surtout les règles élémentaires de la vie !

4 images Daniel et son sensei Miyagi, soit Ralph Macchio et Pat Morita © Columbia Pictures

Le Daniel LaRusso en question est interprété par Ralph Macchio. Et ce 4 novembre, Ralph fête son 60e anniversaire. Happy you ! Je me souviens, à l’école, toutes les filles étaient amoureuses de lui. Et tous les gars se demandaient comment obtenir une ceinture noire aussi rapidement que lui et si un Miyagi-do Karaté allait ouvrir ici en Belgique ! ? En attendant, tout comme dans le film, si maître Miyagi (Pat Morita, décédé le 24 novembre 2005) a aussi joué ce rôle de mentor pour nous, Ralph Macchio aka Daniel-san fut un autre grand frère, un modèle à suivre. Alors que les affiches du Cinéma hollywoodien étaient trustées par des Messieurs Muscles comme Arnold Schwarzenegger et autre Sylvester Stallone, Ralph Macchio, lui, il s’est imposé avec son physique aussi épais qu’une pomme chips. Avec lui, nous tenions notre revanche, nous les gringalets de la cour de récré. Pour la petite histoire, ni Macchio ni Morita ne pratiquaient le karaté avant le tournage de ce film.

Ralph Macchio est né dans l’état de New York en 1961. Ses parents étaient les heureux propriétaires d’un parc d’attractions dédié au Western. Il commence sa carrière comme acteur en 1980 à la télévision, d’abord dans des publicités puis dans la série "Huit ça suffit !" En 1983, il est repéré par Francis Ford Coppola qui lui propose de rejoindre d’autres futurs jeunes talents pour son drame "The outsiders" (son hommage à "La fureur de vivre"). Voilà donc Ralph en tête d’affiche avec… Tom Cruise, Matt Dillon, Emilio Estevez, Rob Lowe et Patrick Swayze. Pour une première au Cinéma, on ne peut pas mieux rêver ! ?

L’année suivante, en 1984, d’un coup de pied retourné, il va bouleverser la planète avec "Karaté kid". La suite de ce film culte vous la connaissez. Ou pas ! En réalité, il y a eu trois suites dont un "Miss Karaté kid" sans Ralph Macchio mais avec Pat Morita et une Hilary Swank débutante, un remake et un spin-off télé avec l’excellente série "Cobra Kai" où tous les acteurs de la saga reprennent leur rôle 40 ans plus tard. Juste comme ça, la 4e saison est attendue début janvier 2022. Idéalement balancée entre nostalgie et nouvelles leçons de vie, cette série s’adresse aussi bien aux apprentis karatékas qu’à leurs parents, les karaté kids d’hier, vous me suivez ? ! Notez encore, l’excellente prestation de William Zabka dans cette série. C’était lui Johnny, le (faux) méchant du premier film.

Résumer la vie artistique et professionnelle de Ralph Macchio à "Karaté kid" serait un peu pauvre. D’autant plus qu’il a beaucoup tourné… dans des séries principalement. Nous avons pu le voir dans "Entourage", "Ugly Betty", "New York : section criminelle" ou "How I met your mother". Bon d’accord c’était souvent pour interpréter son propre rôle. Preuve qu’il a marqué les années 80 et nos esprits. Ce qui me fait penser à une autre célèbre réplique de "Karaté kid"…

Apprendre d’abord équilibre. Équilibre est la clé. Équilibre bon, karaté bon. Bon pour le karaté mais aussi pour la vie…

4 images Johnny face à Daniel en 1984 © Columbia Pictures