"Le Grinch" détrône "Les Animaux fantastiques"

"Le Grinch", film américain d'animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier, a pris la première place du box office hebdomadaire français, détrônant "Les crimes de Grindelwald", suite des "Animaux fantastiques", selon CBO Box Office.

Avec 581.114 fauteuils en première semaine devant 592 écrans, le nouveau film du studio des "Minions" se place directement en troisième position dans le classement des meilleures premières semaines de 2018. Relégués sur la deuxième marche du podium, "Les Animaux Fantastiques", deuxième volet, franchit le cap des 3 millions de spectateurs en troisième semaine avec 516.000 tickets supplémentaires, à l'affiche de 791 salles.

"Bohemian Rhapsody", le biopic consacré au leader de Queen, Freddie Mercury, prend la troisième place du classement avec près de 342.000 fauteuils de plus, dépassant aussi les 3 millions de spectateurs en cinquième semaine.

Premier film français sur le podium à la 4e place, "Sauver ou Périr", film sur l'héroïsme au quotidien avec Pierre Niney dans le rôle d'un sapeur-pompier, a attiré en première semaine près de 339.000 spectateurs dans 340 salles.

Dernière livraison des studios Walt Disney, "Casse-Noisette et les quatre royaumes", film réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnston avec Mackenzie Foy et Keira Knightley, clot le top hebdo en 5e position avec près de 255.000 entrées pour sa première semaine d'exploitation.

La liste complète :

1. "Le Grinch" : 581.114 entrées (nouveauté)- copies : 592

2. "Les Animaux Fantastiques - Les Crimes de Grindelwald" : 515.834 (cumul 3e semaine: 3.070.871) - copies: 791

3. "Bohemian Rhapsody": 341.648 entrées (cumul 5e semaine: 3.060.912) - copies: 592

4. "Sauver ou périr" : 338.929 entrées (nouveauté) - copies: 340

5. "Casse-Noisette et les quatre royaumes" : 254.939 (nouveauté) - copies : 478