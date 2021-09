Le filon bien encombré du film sur l'environnement

Le film suit l'épopée de celle qui est parvenue à mobiliser des millions de jeunes et à rencontrer les chefs d'Etat pour les exhorter à agir pour la planète. Il alterne images de manifestations et de rencontres , du pape François au président français Emmanuel Macron, scènes de l'intimité d'une adolescente presque comme les autres, dans sa chambre ou en train de faire un gâteau avec sa mère.

Dans cette déferlante, tous ne pourront pas égaler les succès publics de "Demain", de Cyril Dion et Mélanie Laurent (35 semaines à l'affiche, plus d'un million de spectateurs) ou "Une vérité qui dérange", porté par l'ancien vice-président américain Al Gore (740.000 spectateurs en France)...

Pour élargir son audience, le film "Bigger than us" (29 septembre), co-produit par Marion Cotillard et qui entend dresser le portrait d'une nouvelle génération de jeunes activistes du climat, a offert 100.000 places aux spectateurs de 13 à 27 ans, et des dizaines de séances sont programmées avec des militants, des influenceurs, des élus...

Un autre réalisateur, Luc Marescot, a quant à lui préféré faire un pas de côté. Ce spécialiste des documentaires dans les forêts tropicales s'est "vite aperçu que (son sujet) n'intéressait que les convaincus". Il s'est alors lancé un défi fou: faire produire le premier blockbuster d'action sur fond de déforestation de l'Amazonie, avec prise d'otage dans la canopée.

Il a échoué, mais de son voyage de Cannes à Hollywood il a tiré un documentaire malicieux, "Poumon Vert et Tapis Rouge" (en salles le 29 septembre en France).