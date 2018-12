Le film "Trial of the Chicago Seven" d'Aaron Sorkin mis en pause

Les difficultés continuent pour ce film politique, produit par la société de Steven Spielberg, Amblin Entertainment. Déjà avorté en 2013 à cause d'une grève des scénaristes, le projet est encore retardé alors qu'un nouveau réalisateur venait d'être trouvé et que la production avait (re)commencé.

En cause, le cinéaste Aaron Sorkin, qui a déjà écrit le scénario du long-métrage. Ce dernier, connu pour avoir été l'auteur des scripts de "The Social Network" de David Fincher et "Steve Jobs" de Danny Boyle, préfère se concentrer sur sa pièce de théâtre "To Kill a Mockingbird" ("Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" en français), dont le lancement a lieu ce jeudi à Broadway.

Suite à cette décision, Amblin Entertainment a publié un communiqué ce mercredi expliquant que "Trial of the Chicago Seven" était toujours d'actualité mais qu'ils laissaient du temps à Aaron Sorkin pour qu'il puisse finir le travail sur sa pièce avant d'aborder ce nouveau long-métrage.

Cela fait plus de dix ans que la société essaie de monter "Trial of the Chicago Seven". Au départ, Steven Spielberg voulait s'occuper de sa réalisation puis Paul Greengrass avait finalement été engagé en 2013 pour le diriger. Mais ce dernier préféra partir quand personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le budget du film.

Basé sur le documentaire de Brett Morgan appelé "Chicago 10", "Trial of the Chicago Seven" est basé sur le célèbre procès de 1969 où sept prévenus étaient accusés par le gouvernement fédéral de conspiration et d'incitation à la révolte après les manifestations démocrates qui avaient eu lieu à Chicago en 1968.

Le studio a déjà engagé Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen et Jonathan Majors dans les rôles principaux.