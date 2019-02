Le film "The Batman" sortira en 2021, sans Ben Affleck

Après avoir interprété le rôle du justicier de la nuit en 2016 dans "Batman v Superman : L'Aube de la justice", Ben Affleck laissera la place à un nouvel acteur dans "The Batman", le prochain film de l'univers DC réalisé par Matt Reeves. Le long-métrage devrait sortir au cinéma au cours de l'été 2021.

Il a incarné le chevalier noir dans "Batman v Superman : L'Aube de la justice" en 2016 puis dans "Justice League" en 2017 et pourtant Ben Affleck ne rempilera pas une fois de plus. D'après les informations rapportées par Deadline, l'acteur américain ne revêtira pas la cape du justicier de Gotham City dans le prochain film de Warner Bros, "The Batman". Les recherches quant à ce nouveau "Dark Knight" plus jeune sont d'ores et déjà en cours sans qu'aucun acteur ne soit pour le moment encore impliqué dans le projet.

Réalisé par Matt Reeves ("Cloverfield", "La planète des singes : Suprématie"), qui signe également le scénario, ce nouveau long-métrage s'intéresserait à la jeunesse de Bruce Wayne. Une nouvelle intrigue qui explique pourquoi Ben Affleck n'aurait pas pu remplir ce rôle. L'acteur a par ailleurs partagé l'information sur son compte Twitter.

Très attendu par les fans, "The Batman" devrait voir le jour le 25 juin 2021 dans les salles américaines. Matt Reeves avait repris le projet en cours de route en février 2017 alors que Ben Affleck devait à l'époque réaliser le film d'après un scénario qu'il avait co-écrit avec Geoff Johns. L'acteur est en effet très demandé dernièrement. Il sera en mars prochain à l'affiche de "Triple Frontier" sur Netflix, sera attendu dans "The Last Thing He Wanted" auprès d'Anne Hathaway et Willem Dafoe et dans "Torrance" de Gavin O'Connor.